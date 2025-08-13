Le PSG veut son transfert : Il n’y comprend rien !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Engagé avec le PSG jusqu’à l’été 2026, Gianluigi Donnarumma est prié de se trouver un nouveau club suite au recrutement de Lucas Chevalier. Une décision assumée par Luis Enrique ce mardi. En Italie, c’est la stupéfaction alors que le portier a joué un rôle important dans le sacre européen du club. Champion du monde avec la Squadra Azzurra, Dino Zoff fait part de son étonnement.

Mardi soir, Gianluigi Donnarumma a annoncé sur Instagram son départ du Paris Saint-Germain, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2026. « Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné - sur le terrain comme en dehors - pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et amer », a regretté le portier, visant son entraîneur Luis Enrique qui avait assumé quelques minutes auparavant sa décision de ne plus miser sur le joueur.

Luis Enrique assume « Ce sont toujours des décisions difficiles à prendre, je ne peux dire que du bien de Donnarumma, il est l'un des meilleurs joueurs à son poste et il est encore meilleur comme personne. Mais on cherchait un profil différent (...) C'est ma décision, c'est celle du club », avait indiqué Luis Enrique en conférence de presse. Un choix que l’Italie peine à comprendre. Dino Zoff, champion du monde en 1982 avec la Squadra Azzurra, s’interroge sur cette « décision aussi grave » du PSG.