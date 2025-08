Mercato - PSG : Le refus catégorique de Chevalier !

Alexis Brunet

La saison prochaine, Lucas Chevalier pourrait garder les cages du PSG. En effet, le Lillois est au centre des négociations entre le LOSC et Paris depuis quelques jours et un transfert à 40M€ est même évoqué. Le Français viendrait pour remplacer Gianluigi Donnarumma et il n’est pas question pour lui qu’une cohabitation soit mise en place. Le portier avait complètement réfuté cette possibilité il y a quelque temps lors d’une interview.

Après Renato Marin, un autre gardien pourrait bien débarquer au PSG prochainement. Pisté depuis des mois par Luis Campos, Lucas Chevalier se rapproche de Paris, qui souhaiterait le faire venir pour remplacer Gianluigi Donnarumma partant.

La possibilité d’une cohabitation ? Gianluigi Donnarumma est clairement sur le départ du PSG, mais s’il ne trouve pas de porte de sortie, il devra rester à Paris jusqu’à la fin de son contrat (juin 2026). Si c’est le cas, une cohabitation pourrait alors voir le jour entre l’Italien et Lucas Chevalier d’après certaines sources. Un mode de fonctionnement qui n’a toutefois jamais trop fait ses preuves, surtout au sein du club de la capitale.