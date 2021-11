Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos... Un entraîneur de Ligue 1 s'enflamme pour le Qatar !

Publié le 19 novembre 2021 à 0h15 par La rédaction

Ces dernières années, le PSG s'est attaché les services de nombreuses stars. Si le recrutement du club de la capitale ne plaît pas à certains, Antoine Kombouaré se dit chanceux d'avoir un club comme le PSG pour attirer d'aussi grands noms en France.

Depuis l’arrivée du Qatar à sa tête, le PSG s’est retrouvé avec des moyens colossaux pour recruter sur le marché des transferts. De ce fait, le club de la capitale s’est attaché le services de nombreuses stars au fil des années comme Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Gianluigi Buffon, Neymar, Kylian Mbappé... Et le dernier mercato estival n’a pas dérogé à la règle. Les Parisiens ont enregistré les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Georginio Wijnaldum pour ne citer qu’eux. Bien évidemment, le recrutement du PSG ces dernières années ne plaît pas à tout le monde. Mais certains s’estiment chanceux d’avoir une aussi grosse puissance économique dans le monde du football en France.

« Tous les acteurs, les footballeurs, les gens du monde pro, ne peuvent que remercier le PSG et le Qatar »