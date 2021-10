Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le recrutement du Qatar ne passe pas à l’OM…

Publié le 23 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM affrontera le PSG dimanche soir à l’occasion du grand Classique, Jorge Sampaoli a lancé les hostilités en pointant du doigt le rôle du Qatar dans le recrutement colossal du club francilien.

C’est un fait, le PSG a encore frappé un gros coup sur le marché des transferts cet été en bouclant l’arrivée de Lionel Messi, qui a été recruté libre mais avec un salaire colossal évalué à 41M€ par an. Le symbole de la puissance financière apportée par le Qatar, et ce fonctionnement est parfois critiqué par les rivaux du PSG. Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’OM, a évoqué le sujet vendredi en conférence de presse.

« Seul un pays peut faire ça »