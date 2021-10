Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre de Koeman valide un gros coup de Laporta !

Publié le 22 octobre 2021 à 22h30 par La rédaction mis à jour le 22 octobre 2021 à 22h31

Après avoir prolongé jusqu'en 2027 avec le FC Barcelone, Ansu Fati semble faire l'unanimité en Catalogne. Le joueur de 18 ans a notamment reçu un énorme message de Sergio Busquets.

Cette semaine, Joan Laporta est parvenu à boucler un dossier prioritaire avec la prolongation d'Ansu Fati. Ce dernier a en effet prolonger jusqu'en 2027 avec son club formateur. L'international espagnol dispose également d'une incroyable clause libératoire d'un milliard d'euros dans son nouveau contrat. Après le départ mouvementé de Lionel Messi l'été dernier, la direction catalane a voulu frapper un grand coup avec Ansu Fati, nouvea numéro 10 des Blaugrana . De bonne augure pour Sergio Busquets, le capitaine du Barça depuis le départ de la Pulga .

« Il a été prolongé et c'est une grande joie »