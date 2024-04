Mercato - PSG : Le Real Madrid va encore faire mal après Mbappé !

Alexis Brunet

Le Real Madrid et le PSG sont étroitement liés en ce moment. Alors que le club espagnol s'apprête à piquer Kylian Mbappé au champion de France, il se pourrait bien que les Madrilènes fassent de même, avec deux cracks pistés par Paris. La Casa Blanca serait très intéressée par Leny Yoro, et Franco Mastantuono, et pourrait même toucher au but.

Tous les plus grands clubs européens sont souvent friands des jeunes joueurs très prometteurs, et la concurrence pour les recruter et donc souvent très féroce. Cela se confirme dernièrement, avec le Real Madrid, et le PSG, qui sont tous les deux sur plusieurs jeunes cracks.

Le Real Madrid est très intéressé par Yoro et Mastantuono

Comme le révèle Marca , le Real Madrid aurait Leny Yoro, et Franco Mastantuono dans son viseur. Deux joueurs qui seraient déjà sur la liste de Luis Campos, pour le PSG. Le10sport.com vous révélait d'ailleurs dernièrement que le conseiller football parisien devait tenter de nouveau sa chance l'été prochain, pour le jeune Français, après avoir échoué l'hiver dernier. Le quotidien sportif précise que le club espagnol serait le mieux positionné pour attirer ces deux cracks, et surtout le défenseur du LOSC.

Le Real Madrid va déjà s'offrir Mbappé

Si le Real Madrid arrive à chiper ces deux talents au PSG, cela ne devrait pas arranger les relations entre les deux clubs. Les dirigeants parisiens et madrilènes ne s'apprécient guère, surtout depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ du champion de France, à l'issue de la saison, pour rejoindre la formation espagnole.