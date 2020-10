Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid s'active déjà pour Kylian Mbappe !

Publié le 7 octobre 2020 à 23h15 par La rédaction

Tout porte à croire que le club merengue a lancé des premières manœuvres en vue de son offensive sur Kylian Mbappe en juin 2021. Explication.

Depuis quelques semaines, le Real Madrid joue une partition très claire au sujet de Kylian Mbappe, pour qui une offensive est programmée à l’horizon 2021, à un an de la fin de son contrat au PSG. Elle vise à commencer dès maintenant à instaurer une pression à la baisse sur le futur transfert. Le Real anticipe le fait que le PSG, même s’il sera forcément en situation de faiblesse puisque le joueur n’aura plus qu’un an, sera coriace et imprévisible dans la discussion et il planche dès maintenant pour « cadrer » le deal.

Premiers coups d’intox du Real…