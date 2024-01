Mercato - PSG : Le Real Madrid répond à Mbappé pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les spéculations sont nombreuses au sujet de son avenir à court terme au PSG, Kylian Mbappé s'est présenté en zone mixte ce mercredi soir et a eu l'occasion de répondre aux interrogations. Lié à son club jusqu'en juin, le joueur assure qu'il n'a encore pris aucune décision. Une sortie, qui aurait profondément agacé le Real Madrid.

En Espagne, on parle plus de Kylian Mbappé que du Trophée des champions. Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid tente de l'arracher au PSG depuis plusieurs années, mais rien n'y fait. Le joueur de 25 ans a toujours donné sa priorité au club parisien. Reste à savoir si ce sera encore le cas cette année, alors que son contrat avec le PSG expire en juin.

Mbappé sort du silence

Questionné sur son avenir au PSG après la victoire de son équipe face à Toulouse (2-0), Mbappé assure qu'il n'a pas encore tranché. « Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire » a-t-il lâché. Une sortie qui aurait agacé le Real Madrid.

Voilà la réaction du Real Madrid