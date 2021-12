Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid rend les armes pour un gros bras de fer !

Publié le 27 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le Real Madrid semblait jusqu’ici être une menace pour le PSG pour la signature de Paul Pogba, la tendance aurait changé. Explications.

« Va-t-il quitter Manchester United ? Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui » . Au cours d’un entretien accordé à Sport1 , publié par le média allemand lors de la première quinzaine de décembre, l’agent de Paul Pogba n’a pas caché le fait que le milieu de terrain français allait être demandé sur le marché, d'autant plus que son contrat arrivera à expiration en juin prochain du côté de Manchester United. Depuis quelque temps, le PSG serait sur les rangs afin de s’attacher les services de Pogba.

Le Real Madrid aurait lâché l’affaire pour Pogba !