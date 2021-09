Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare un mauvais coup en plus de Mbappé !

Publié le 9 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG. Mais l’international français aurait finalement une préférence pour… le Real Madrid !

Le Real Madrid est décidément bien gênant en ce moment pour le PSG sur le marché des transferts ! Dans la dernière ligne droite du mercato estival, le club merengue a tout tenté pour déloger Kylian Mbappé du Parc des Princes, et il paraît désormais idéalement placé pour le récupérer gratuitement à l’été 2022. Et le PSG pourrait être contrarié par le Real Madrid sur un autre dossier colossal et qui concerne un autre international français…

Pogba plutôt vers le Real qu’au PSG ?