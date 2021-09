Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'issue du feuilleton Haaland déjà connue ?

Publié le 8 septembre 2021 à 22h15 par A.D.

Alors qu'il disposera d'une clause libératoire à 75M€ à l'été 2022, Erling Haaland devrait être au coeur d'une bataille colossale entre le PSG, le Real Madrid et plusieurs autres écuries européennes. De son côté, le Borussia Dortmund se verrait déjà perdre son buteur norvégien à l'issue de cette saison.

Arrivé au Borussia Dortmund à l'été 2020, Erling Haaland réalise des merveilles, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions, depuis sa signature. Et ses prestations XXL n'ont pas échappées aux plus grosses écuries européennes. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Par ailleurs, d'autres colosses du continent, tels que le Real Madrid, seraient également prêts à se battre pour le crack norvégien l'été prochain. D'autant qu'il disposera d'une clause libératoire à 75M€.

Le Borussia Dortmund a déjà baissé les bras pour Haaland