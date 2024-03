Mercato - PSG : Le Real Madrid lâche un aveu sur Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été, à moins d'un énorme retournement de situation. S'il obtient l'autorisation de Florentino Pérez, l'attaquant de 25 ans défendra les couleurs de l'équipe de France aux Jeux Olympiques cet été. Interrogé sur le cas Mbappé, Aurélien Tchouameni est passé aux aveux.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, à moins d'un énorme retournement de situation. Alors que les JO 2024 auront lieu à Paris cet été, l'attaquant du PSG rêve d'y participer. Toutefois, Kylian Mbappé doit avoir le feu vert de son prochain club pour avoir la chance de voir son souhait se réaliser.

«Le club où Kylian ira décidera»

Présent en conférence de presse ce jeudi matin, Aurélien Tchouameni a été interrogé sur Kylian Mbappé. Le milieu de terrain de l'équipe de France et du Real Madrid a lâché toutes ses vérités sur l'avenir de son compatriote, et sur sa potentielle participation aux Jeux Olympiques de Paris. « Le sujet préféré entre le Real Madrid et les JO pour Kylian Mbappé ? Je ne peux pas dire s'il parle plus du Real ou des JO, parce que je n'en ai pas parlé avec lui de ça encore », a confié Aurélien Tchouameni, avant d'en rajouter une couche.

Tchouameni ne sait pas où Mbappé va jouer