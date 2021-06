Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ira jusqu’au bout pour Mbappé…

Publié le 28 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Afin de mettre toutes les chances de son côté pour le transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid préparerait un dégraissage conséquent alors que l’attaquant du PSG ferait toujours autant traîner sa prolongation de contrat.

C’est à ne plus rien y comprendre. Comme Tuttosport l’a confié dans la journée de samedi, il se pourrait que Kylian Mbappé privilégie l’option de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 avec le PSG afin d’être dans la capacité dès le 1er janvier prochain d’ouvrir les négociations avec le club de son choix pour y débarquer gratuitement l’été suivant. Le Real Madrid ne jetterait cependant pas l’éponge contrairement à ce que la presse espagnole par le biais de la Cadena SER a assuré ces derniers jours. Le président Florentino Pérez préparerait d’ailleurs son assaut auprès du PSG pour le champion du monde tricolore.

Le Real Madrid préparerait son assaut