Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fixe un énorme ultimatum à Mbappé !

Publié le 14 avril 2022 à 19h10 par D.M.

Le Real Madrid menace de retirer sa proposition, si Kylian Mbappé refuse de rejoindre le club espagnol cet été. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur hésite toujours et ne ferme plus la porte à une prolongation de contrat au PSG.

Le Real Madrid se montre toujours aussi optimiste dans le dossier Kylian Mbappé. Et pour cause, selon les informations de Mundo Deportivo , le joueur de 23 ans aurait signé un précontrat avec le club espagnol. Florentino Perez espère que le champion du monde respectera sa parole et ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Questionné récemment sur son avenir, Mbappé assure pourtant qu'il n'a pris aucune décision concernant la saison prochaine. « Je n'ai pas fait mon choix. Je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis car il y a des nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres » lâchait-il au micro de Prime Vidéo.

Le Real Madrid pourrait retirer son offre historique