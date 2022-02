Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est prêt à torpiller les plans de Leonardo !

Publié le 24 février 2022 à 0h15 par A.C.

Actuellement au Napoli, Fabian Ruiz serait convoité par les plus grands clubs européens dont le PSG, le FC Barcelone et maintenant le Real Madrid.

Depuis son départ en 2018, Fabian Ruiz n’a cessé de progresser et est désormais un titulaire indiscutable au Napoli. Mais cela va-t-il durer longtemps ? Le milieu de 25 ans semble en effet avoir tapé dans l’œil de plusieurs clubs et cela serait notamment le cas du Paris Saint-Germain. Parallèlement aux dossier Paul Pogba ou Lucas Paqueta évoqués par L’Équipe , Leonardo travaillerait également sur la piste menant à l’Espagnol. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque Xavi le voudrait au FC Barcelone et plusieurs clubs de Premier League auraient déjà commencé à bouger leurs pions.

Ancelotti veut retrouver Fabian Ruiz au Real Madrid

C’est au tour du Real Madrid de revenir avec force dans ce dossier. Après avoir longtemps suivi Fabian Ruiz sans véritable suite, les Madrilènes auraient décidé de passer la vitesse supérieure. D’après les informations de Nicolo Schira c’est Carlo Ancelotti qui aurait exhorté ses dirigeants à faire quelque chose pour recruter le milieu de terrain, qu’il a eu sous ses ordres par le passé, au Napoli. Le journaliste italien précise d’ailleurs que les négociations autour de sa prolongation auraient été mises en stand-by, puisque Fabian Ruiz souhaiterait retourner en Liga.