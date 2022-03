Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid confirme pour Kylian Mbappé !

Publié le 27 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble déjà promis à une arrivée libre au Real Madrid l’été prochain. Et un proche de Florentino Pérez confirme cette tendance pour l’attaquant français…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant tricolore arrivera au terme de son contrat au Parc des Princes à l’issue de la saison, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid. D’ailleurs, même si le FC Barcelone semble avoir pointé le bout de son nez ces derniers jours, l’attaquant du PSG semble bel et bien parti pour rallier le club merengue…

« Je parierais tout sur son arrivée »