Mercato - PSG : Le Real Madrid a un plan B pour Mbappé et Haaland !

Publié le 5 mars 2022 à 19h15 par P.L.

Depuis plusieurs mois maintenant, Kylian Mbappé est considéré comme la grande priorité du Real Madrid, comme Erling Haaland. Toutefois, le club madrilène aurait prévu un plan B si tout ne se passerait pas comme prévu dans ces deux dossiers.

Le Real Madrid se rapproche de plus en plus de signer Kylian Mbappé à l’issue de la saison. Comme le10sport.com vous l’annonçait en exclusivité en janvier dernier, le club madrilène dispose déjà d’un accord de principe avec l’international tricolore. De ce fait, le PSG serait à la recherche d’un remplaçant idéal. Et l’une des priorités de Leonardo se nomme Erling Haaland comme le10sport.com le révélait en août dernier. Toutefois, le Real Madrid serait également sur le dossier du Norvégien. Mais les Merengue auraient prévu un plan B si tout ne se passerait pas bien de leur côté.

Le Real Madrid surveille la situation d’Isak