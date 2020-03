Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a raté Neymar pour 60 000€ !

Publié le 28 mars 2020 à 18h45 par B.C.

Toujours dans le viseur du FC Barcelone en vue du prochain mercato estival, Neymar aurait pu connaître une tout autre trajectoire en s'engageant en faveur du Real Madrid il y a quelques années. Explications.

Recruté par le PSG en 2017 pour 222M€, Neymar est devenu le joueur plus cher de l'histoire du football. Depuis, l'international brésilien est régulièrement annoncé sur le départ puisque le FC Barcelone et le Real Madrid l'ont suivi pendant plusieurs mois. La star du PSG aurait toujours la cote en Catalogne, alors que le club merengue aurait décidé de jeter l'éponge pour le moment. Pourtant, Florentino Pérez est un grand admirateur de Neymar, et il était même tout proche de l'attirer il y a quelques années.

Le Real Madrid n'a pas osé recruter Neymar pour 60 000€