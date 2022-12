Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision à 100M€ pour ce transfert

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche de renfort, le PSG est intéressé par Jude Bellingham notamment. Un intérêt confirmé par Nasser Al-Khelaïfi récemment, mais l’international anglais âgé de 19 ans a de nombreux prétendants, dont fait partie le Real Madrid. En revanche, la Casa Blanca serait de plus en plus pessimiste quant à une possible arrivée du milieu de terrain du Borussia Dortmund.

Tout le monde se l’arrache. Alors qu’il s’apprête à affronter l’équipe de France en quart de finale de la Coupe du monde, l’avenir de Jude Bellingham fait couler beaucoup d’encre. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en juin 2025, est sur les tablettes des plus gros clubs européens, dont le PSG. « Un joueur incroyable. C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher. Je respecte Dortmund, donc celui qui veut Bellingham doit parler avec le BVB », a récemment confié Nasser Al-Khelaïfi à son sujet, dans un entretien accordé à Sky Sports .

« Ils sont très pessimistes »

Mais Jude Bellingham est également la priorité du Real Madrid. D’après les informations de Ben Jacobs, les Merengue seraient même persuadés que l’international anglais souhaite les rejoindre. Pourtant, Mario Cortegana indique que la Casa Blanca serait de moins en moins confiante dans ce dossier. « À Bernabeu, ils sont très pessimistes en ce moment. Un agent m'a dit que le joueur est fou de la Premier League, il aime le football là-bas », a confié le journaliste de Marca dans le podcast The Four Amigos .

Le Real Madrid ne veut pas lâcher 150M€ pour Bellingham