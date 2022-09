Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Real a oublié Mbappé, la révélation de la presse espagnole

Publié le 11 septembre 2022 à 11h10 par Thibault Morlain

Arrivant au terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé semblait promis au Real Madrid. Finalement, le Français a fait faux bond aux Merengue pour prolonger avec le club de la capitale. Un terrible coup dur pour Florentino Pérez et ses équipes. Néanmoins, quelques semaines plus tard, le Real Madrid n’aurait plus vraiment de regrets…

Au terme d’un long feuilleton de plusieurs mois, Kylian Mbappé a fini par prendre une décision inattendue. Alors que le Real Madrid attendait le crack de Bondy, ce dernier a prolongé son contrat avec le PSG. Au sein de la Casa Blanca, on est alors tombé de très haut, estimant avoir été trahi par Mbappé. Un terrible échec qu’on aurait visiblement commencer à digérer du côté du Real Madrid.

Le Real Madrid regrette moins…

Ainsi, selon les informations révélées par Defensa Central , le Real Madrid ne regrettait finalement pas vraiment que Kylian Mbappé ne soit pas venu durant le dernier mercato estival. La raison ? Le comportement de l'attaquant du PSG depuis le début de la saison. En effet, Mbappé se retrouve au centre de différentes polémiques ces dernières semaines et cela n’aurait donc pas échappé au Real Madrid.

