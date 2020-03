Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real laissera Paris décider pour Mbappe

Publié le 4 mars 2020 à 4h20 par La rédaction

La stratégie du Real Madrid au sujet de Kylian Mbappe se dessine désormais clairement. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien l’Equipe fait le point sur le dossier Kylian Mbappe, relayant les propos d’un proche du président du Real Madrid, qui aurait confié en marge de la présentation de Ferland Mendy l’été dernier : « Nous n'allons pas nous précipiter pour Kylian Mbappé, le temps joue en notre faveur. Nous allons ensuite suivre la même méthode que pour Eden Hazard, les choses se feront naturellement ». Pour Hazard, le Real avait attendu que le joueur arrive à un an de la fin de son contrat pour lancer son offensive, ce qui ne laissait plus d’autre choix à Chelsea que de le vendre. Cependant, toujours dans l’Equipe, on apprend que le Real Madrid est également disposé à lancer une offensive XXL l’été prochain, quitte à battre le record mondial des transferts.

Un transfert l’été prochain ou en juin 2021 ?

Compte tenu de la volonté de Florentino Pérez de ménager sa relation avec le PSG, il est permis d’en tirer la conclusion suivante : le club merengue a décidé de laisser le choix au club parisien. Soit d’un transfert dès l’été prochain à un tarif autour de 300-400 million d’euros, soit d’une transaction en juin 2021, à un an de la fin de contrat de Mbappe, à un prix plus modéré, autour de 150 millions probablement.