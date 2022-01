Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar y croit toujours pour Mbappé !

Publié le 4 janvier 2022 à 14h45 par A.M.

Bien que le contrat de Kylian Mbappé prenne fin en juin prochain, le PSG aurait toujours l'espoir de prolonger son attaquant d'ici la fin de la saison.

C'est un feuilleton qui n'en finit pas. Déjà au cœur des rumeurs l'été dernier, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG qui s'achève le 30 juin. Par conséquent, il est libre de discuter avec le club de son choix depuis le 1er janvier en vue d'une arrivée l'été prochain. Mais comme ce feuilleton n'en est pas à son premier rebondissement, l'agent italien Giovanni Branchini a révélé dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport que « ces jours-ci, le Real Madrid est revenu à la charge pour obtenir Mbappé immédiatement et a offert 50 millions d'euros . »

Le PSG a toujours l'espoir de conserver Mbappé