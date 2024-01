Mercato - PSG : Le Qatar vend la mèche pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé n'a pas encore dévoilé l'identité de son prochain club. Mais au sein du club parisien, l'ambiance n'est pas idéale. Certains membres de la formation craignent un départ de la star tricolore au Real Madrid à la fin de la saison. La décision devrait être officialisée dans les prochains jours.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de s'étirer et devrait faire parler dans les prochaines semaines. Au fur et à mesure que l'on s'approche de la fin de la saison, les rumeurs se font de plus en plus nombreuses, mais peu détiennent la vérité.

Mbappé est attendu

Questionné à de nombreuses reprises sur son avenir au PSG, Mbappé ne laisse rien transparaître. Le joueur parisien se contente de dire qu'il n'a pris aucune décision. Mais celle-ci pourrait bientôt tomber. Selon L'Equipe , elle pourrait être annoncée entre février et mars.

« De Paris, ils me transmettent du pessimisme quant à son renouvellement »