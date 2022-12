Mercato - PSG : Le Qatar tranche pour l'avenir du projet QSI

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que QSI envisage d’ouvrir le capital du PSG à un fonds américain, il a récemment été question d’un supposé intérêt du Qatar pour Liverpool, mis en vente par son propriétaire Fenway Sports Group (FSG). Faut-il y voir un signe d’un possible désengagement des actionnaires du PSG à l’avenir ? La réponse semble déjà connue.

Arrivé en 2011 à Paris, le Qatar envisage une petite révolution au sein du PSG. En effet, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club parisien, a confirmé que la cession d'une part minoritaire était à l'étude, alors que deux fonds d’investissement américain seraient intéressés. Dans la foulée, plusieurs rumeurs ont fait état d’un intérêt du Qatar pour Liverpool, mis en vente par son propriétaire Fenway Sports Group (FSG). Faut-il alors voir un rapport entre ces deux dossiers ?

QSI entièrement concentré sur le PSG

D’après les informations divulguées par ESPN , la famille royale qatarie n'est pas intéressée par le rachat de Liverpool contrairement à ce qui a pu circuler dernièrement. Une tendance confirmée par CBS . Selon les règles de l'UEFA, deux clubs de Ligue des champions ne peuvent être contrôlés directement ou indirectement par la même entité, et le Qatar a les idées claires sur sa priorité puisque des sources ont assuré à ESPN que QSI se concentrait entièrement sur le PSG.



« Nous n'allons pas vendre le club », assure Al-Khelaïfi