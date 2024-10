Mercato - PSG : Le Qatar tout proche de signer une grande star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien directeur sportif du FC Barcelone, Eric Abidal avait réussi un coup de maitre qui a plombé les propriétaires qataris du PSG. En 2019, alors que Frenkie De Jong avait donné son accord pour un transfert au Parc des Princes, Abidal raconte comment il a finalement réussi à rafler la mise avec l’ancienne star de l’Ajax Amsterdam.

Habitué aux recrutements XXL à chaque période de mercato, le PSG version Qataris est passé tout proche d’un énorme coup en 2019 ! Frenkie De Jong sortait d’une magnifique saison avec l’Ajax Amsterdam et faisait partie des grandes priorités de Thomas Tuchel au PSG. Mais dans un entretien accordé à Free Foot, Eric Abidal livre les coulisses du feuilleton et raconte comment il a réussi à le chiper in-extremis pour le faire signer au FC Barcelone.

« Il avait un accord avec le PSG »

« Le recrutement dont je suis le plus fier, c’est Frenkie de Jong. Je sais qu’à l’époque il avait un accord avec pas mal de clubs, notamment le Paris Saint-Germain. Et j’ai su lors du match Real Madrid / Ajax (ndlr 1/8ème de finale de Ligue des champions 2018/2019) où il avait été énorme qu’il fallait vraiment l’avoir dans notre écurie », confie dans un premier temps l’ancien directeur sportif du Barça, avant de raconter en détail comment il a plombé le PSG.

Abidal a tout relancé

« Mais voilà, je pense que dans ce métier, l’important c’est l’information. Et son rêve c’était de jouer au Barça. Il m’a dit : « Voilà je n’ai pas parlé avec l’entraîneur du Barça. C’est certainement pour ça que j’avais pris la décision d’aller au Paris Saint-Germain parce que j’avais parlé à l’époque avec (Thomas) Tuchel ». Et je lui ai simplement dit : le Barça, c’est l’institution qui te signe, ce n’est pas l’entraîneur. Et la seconde chose : au prix du transfert, sache que tu seras titulaire indiscutable parce que les joueurs ont toujours ce doute-là. Ca n’a pas été facile, mais on a réussi à atteindre nos objectifs », indique Abidal. Et le PSG a donc raté le coche avec De Jong…