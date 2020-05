Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sur le départ ? Al-Khelaïfi fait une annonce pour l'avenir de QSI

Publié le 19 mai 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

En 2011, le Paris Saint-Germain passait sous pavillon qatari avec le rachat du club par le fonds d'investissements QSI. Depuis, le PSG est entré dans une autre dimension, et Nasser Al-Khelaïfi assure que le projet n'en est encore qu'à ses débuts. Une bonne nouvelle pour les supporters parisiens.

Depuis 2011 et l'arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle dimension. En effet, grâce aux investissements énormes du fonds d'investissements qataris, le club de la capitale a non seulement recruté de grands joueurs à l'image de Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Thiago Silva, Neymar ou encore Kylian Mbappé, mais a également fait du PSG une marque internationale très puissante dans le monde. D'un point de vue sportif, le rêve est toujours de gagner la Ligue des Champions, un projet délicat et qui prend plus de temps que prévu. Et ces derniers mois, plusieurs rumeurs ont circulé concernant un possible retrait du Qatar compte tenu de la situation géopolitique dans le Golfe, mais également de l'approche de la Coupe du monde. En effet, quand les Qataris ont racheté le PSG, de nombreux observateurs assuraient que leur objectif était de mettre en lumière leurs ambitions jusqu'à leur Mondial en 2022. Mais Nasser Al-Khelaïfi met fin à ces rumeurs.

«Nous ne sommes encore qu’au début de cette aventure»

Élu personnalité la plus influente du monde du football par France Football , le président du PSG en a profité pour évoquer l'avancée du projet QSI dans les colonnes de l'hebdomadaire : « Je suis très fier de ce que nous avons déjà accompli, mais nous ne sommes encore qu’au début de cette aventure. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce projet n’exprime pas seulement une vision pour un club de football. Il englobe une vision pour une ville, mais aussi pour l’ensemble du football français et la diversité des familles qui le compose et l’entoure . » Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi voit les choses en grand non seulement pour le PSG, mais également pour la ville de Paris. Preuve de la volonté des Qataris de s'inscrire du le long terme au sein du club de la capitale.

Al-Khelaïfi et le projet à long terme de QSI