Mercato - PSG : Le Qatar se positionne pour le retour de Xavi Simons

Arnaud De Kanel

Durant le mercato estival, Xavi Simons prenait la décision de quitter librement le PSG pour rejoindre les Pays-Bas et le PSV Eindhoven. Depuis, le jeune crack s'amuse dans le championnat néerlandais. Ultra décisif, il commence à donner des regrets à Luis Campos. De plus, ses prestations ne passent pas inaperçues et il pourrait intéresser plusieurs clubs durant les prochaines fenêtres de transferts. Alors que le PSG a un avantage, le club de la capitale est à l'affût.

En quittant le PSG, Xavi Simons a pris la meilleure décision possible car son excellent début de saison lui a permis d'être sélectionné avec les Pays-Bas au Qatar. Son équipe retrouvera l'Argentine de Lionel Messi en quarts de finale du Mondial. Mais voilà, son éclosion pourrait causer du tort au PSG qui l'a laissé filé pour 0€. Néanmoins, Luis Campos dispose d'un privilège sur un éventuel transfert du joyau néerlandais.

Le PSG à l'affût pour Simons

Le PSG a bien ficelé le départ de Xavi Simons malgré tout. Rusé, le club de la capitale a négocié plusieurs clauses qui lui permettent de garder la main sur lui. L'Equipe révèle que le PSV sera dans l'obligation de discuter avec un club intéressé si une offre de plus de 4M€ arrive sur sa table. Et dans le cas où plusieurs soupirants se présenteraient, le PSG, qui suit de près son évolution, aurait la priorité, à condition que le joueur veuille bien y revenir. Ce sera donc à Xavi Simons de décider s'il veut bien accepter de revenir au PSG après les multiples promesses non-tenues par les dirigeants à son égard. Son clan n'a pas souhaité donné plus d'indice.

«Si Xavi Simons reviendra au PSG ? Qui sait ?»