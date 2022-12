Coupe du monde 2022 : Messi dévoile sa plus grosse surprise du Mondial

La rédaction

Alors que Lionel Messi et ses coéquipiers disputeront vendredi un quart de finale de Coupe du monde face aux Pays-Bas, l'attaquant parisien s'est exprimé en zone mixte après la victoire (2-1) contre l'Australie ce samedi. Il a notamment dévoilé ses favoris pour la suite de la compétition et a évoqué l'élimination surprise de l'Allemagne.

Omniprésent dans l'animation offensive de l'Argentine, Lionel Messi a été buteur ce samedi en huitièmes de finale contre l'Australie. Son rêve de sacre mondial est entretenu tandis que pour les Allemands, la compétition est déjà terminée, à la grande surprise de Messi.

«J'ai été surpris»

Après un scénario renversant, l'Allemagne a été éliminée en phase de poules malgré sa victoire (4-2) contre le Costa Rica. Une énorme sensation selon Lionel Messi : « J'ai été surpris. Ils avaient beaucoup de joueurs importants, une équipe jeune », a expliqué La Pulga, rapportée par L'Equipe, après la victoire contre l'Australie.

Mercato - PSG : Ça s’enflamme au Qatar pour ce transfert à 50M€ https://t.co/wR42iI5zEL pic.twitter.com/mw1NdoWIpX — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

Messi remue le couteau dans la plaie