Mercato - PSG : Réunion au sommet pour l’avenir de Skriniar

Pierrick Levallet

Alors qu'il était la priorité du PSG cet été, Milan Skriniar se dirigerait de plus en plus vers une prolongation à l'Inter. Le Slovaque aurait donné des signaux positifs pour étendre son engagement. Toutefois, le défenseur central de 27 ans attendrait un effort de la part des Nerazzurri sur la question du salaire pour signer un nouveau contrat.

Transferts - PSG : L’annonce est faite pour Skriniar, c’est plié https://t.co/OxJL8MZ9H0 pic.twitter.com/9o2ZijZfwW — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

Skriniar attend un effort de l’Inter

Comme le rapporte le Corriere dello Sport , Milan Skriniar préférerait Milan à Paris. Toutefois, le défenseur central de 27 ans attendrait un effort de la part des Nerazzurri . Il y aurait encore un écart considérable entre les 9,5M€ offerts par le PSG et les 6M€ proposés par l’Inter.

Rencontre prévue dans les prochains jours ?