Mercato - PSG : Le Qatar sait à quoi s’en tenir pour Victor Osimhen !

Publié le 15 novembre 2021 à 14h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG pour venir assurer la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, Victor Osimhen semble finalement bien parti pour prolonger son contrat avec Naples.

Le contrat de Kylian Mbappé arrivant à expiration au PSG, les pistes se multiplient en coulisses pour venir renforcer le secteur offensif du club de la capitale. Parmi les noms évoqués ces dernières semaines, celui de Victor Osimhen (22 ans) revient avec insistance, même si le buteur nigérian affichait son envie de continuer l’aventure avec Naples en octobre dernier au micro de BBC Africa : « Je joue pour un club incroyable avec une énorme histoire de football. Je n'ai qu'à me concentrer et à donner le meilleur de moi-même tout le temps. Je veux vraiment monter plus haut sous les couleurs de Naples », indiquait Osimhen. Et cette tendance semble se confirmer…

Osimhen parti pour prolonger à Naples ?