Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une bonne nouvelle dans ce dossier chaud !

Publié le 1 décembre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG se pencherait depuis quelques semaines sur une prolongation de contrat de Marquinhos, le défenseur central brésilien et capitaine du club de la capitale semble sérieusement envisager une fin de carrière au Parc des Princes et dégage une tendance positive pour son avenir.

Si le PSG s’apprête à perdre gros dans les mois à venir avec le probable départ de Kylian Mbappé qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain et ne semble absolument pas envisager une prolongation de dernière minute, le Qatar pourrait en revanche se consoler avec une autre star de son effectif : Marquinhos. Comme l’a récemment révélé RMC Sport, la direction du PSG aurait entamé depuis plusieurs semaines des négociations avec l’entourage du défenseur brésilien pour une prolongation de son contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2026. Une prolongation qui permettrait de fixer l’avenir de Marquinhos qui était d’ailleurs très courtisé par Thomas Tuchel du côté de Chelsea l’été dernier, et le capitaine du PSG semble déjà réceptif à cette idée…

« Finir ma carrière au PSG ? Pourquoi pas… »

Interrogé sur son avenir au PSG dans le podcast « Hors Terrain » sur Amazon Music, au micro de Mohamed Bouhafsi, Marquinhos a clairement indiqué qu’il se voyait bien terminer sa carrière au PSG du haut de ses 27 ans : « Oui pourquoi pas. Même si on sait comment est le foot… Tu peux avoir envie de rester mais parfois ce n’est pas possible. Il faut être bon déjà, rester au très haut niveau, c’est ce que je vais essayer de faire pour avoir la possibilité de rester dans ce club », indique l’international brésilien, qui semble donc totalement disposé à l’idée de fixer son avenir à long terme avec le PSG. Il faut dire que Marquinhos, qui avait été recruté en 2013 en provenance de l’AS Rome pour 32M€ et alors qu’il était relativement inconnu du grand public, a totalement changé de statut à Paris. Pourtant, l’histoire avait très mal débuté.

« Le club a douté à la visite médicale »