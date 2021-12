Foot - Mercato - AC Milan

Mercato - AC Milan : Ibrahimovic lâche un indice fort sur son avenir !

Publié le 1 décembre 2021 à 11h21 par La rédaction mis à jour le 1 décembre 2021 à 11h22

A 40 ans et sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2022, Zlatan Ibrahimovic s’approche tout doucement de la fin de sa carrière.