Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar préparerait un plan surréaliste pour Messi !

Publié le 10 février 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que le PSG semble bien décidé à tenter sa chance pour recruter Lionel Messi, le Qatar pourrait mettre en place une opération économique assez folle pour boucler ce dossier.

Les supporters du PSG rêvent d'un trio composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Mais d'un point de vue financier, est-ce vraiment possible ? Assumer les salaires de trois des joueurs les mieux payés au monde semble insurmontable, d'autant plus compte tenu du contexte économique actuel. Toutefois, Pierre Rondeau, économiste du sport, estime que ce n'est pas totalement impossible surtout si le Qatar reproduit une opération similaire à celle réalisée avec David Beckham en janvier 2013.

«Messi peut très bien toucher le minimum à 3500€ par mois et être payé par une grande marque qatarie»