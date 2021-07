Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare un coup improbable !

Publié le 22 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Même si le PSG semble déjà particulièrement bien garni en défense centrale avec en plus l’arrivée de Sergio Ramos cet été, le Qatar planifierait désormais le recrutement de Kalidou Koulibaly.

En bouclant le recrutement gratuit de Sergio Ramos cet été, le PSG s’est assuré la présence d’un autre défenseur central de calibre international dans ses rangs, en plus de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Et même si certains éléments comme Thilo Kehrer ou Abdou Diallo pourraient partir avant la fin du mercato, le PSG semble très bien armé à ce poste pour la saison. Et pourtant, le Qatar pourrait réserver une petite folie supplémentaire…

Le PSG n’oublie pas Koulibaly

Comme l’a révélé Foot Mercato mercredi, la direction du PSG continuerait de maintenir le contact avec les représentants de Kalidou Koulibaly (30 ans), le robuste défenseur sénégalais de Naples. Régulièrement associé au club parisien ces dernières années, Koulibaly pourrait donc venir renforcer encore davantage la concurrence déjà colossale au sein de la charnière centrale du PSG.