Mercato - OM : L’agent de Ribéry met fin au suspense !

Publié le 22 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat depuis son départ de la Fiorentina, Franck Ribéry a été associé à l’OM ces derniers jours. Mais son agent a mis les choses au clair…

Récemment interrogé en conférence de presse sur les rumeurs faisant état d’un intérêt de l’OM pour Franck Ribéry, Pablo Longoria s’était montré ferme : « J'ai du respect pour Ribéry, mais on a déjà des joueurs offensifs. On a Konrad, Luis Henrique, Radonjic... C'est normal que beaucoup de noms sortent. Ce sont des rumeurs, c'est normal. Mais je préfère parler de ce qui est en train d'être bouclé », indiquait le président de l’OM. En clair, Ribéry n’est pas proche d’un retour au club phocéen, et son agent a confirmé la tendance.

« Il veut rester en Serie A »