Mercato - PSG : Le Qatar prépare du lourd pour remplacer Mbappé !

Publié le 10 février 2022 à 3h15 par A.M.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, le PSG prépare déjà son futur mercato avec l'ambition de frapper très fort.

L'été prochain, le PSG pourrait être contraint de laisser filer Kylian Mbappé. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et il ne semble pas décidé à prolonger pour le moment. Comme révélé par le10sport.com, le Real Madrid est très optimiste quant à sa signature en vue de la saison prochaine. Une situation qui pousse le PSG à anticiper sur le marché.

Le plan du Qatar pour remplacer Mbappé