Mercato - PSG : Le Qatar peut enfin souffler pour Luis Campos

Axel Cornic

Arrivé en fin de saison dernière, Luis Campos est déjà annoncé proche d’un possible départ du Paris Saint-Germain. Les tensions avec Antero Henrique seraient toujours plus fortes et un nouveau projet ambitieux pourrait lui être proposé, du côté de la Juventus. Finalement, les médias italiens annoncent un revirement de situation dans ce dossier !

Quelques mois seulement après son arrivée, Luis Campos pourrait déjà claquer la porte du PSG. En Italie on assure que la Juventus souhaiterait lui offrir les clés du nouveau projet du club, avec le Portugais qui pourrait notamment retrouver son ami Massimiliano Allegri.

Mercato - PSG : Le verdict final tombe pour l'avenir de Messi https://t.co/QxMqg513Pj pic.twitter.com/aDpq6hXHWv — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

Massara au lieu de Campos pour la Juventus ?

Ce mardi, La Gazzetta dello Sport nous livre toutefois une toute nouvelle version. Au sein de la Juventus on militerait en effet pour Frederic Massara plutôt que pour Luis Campos. L’actuel directeur sportif de l’AC Milan serait vraisemblablement la nouvelle priorité des Bianconeri .

Allegri peut faire la différence

Selon les informations du quotidien, la relation entre Massimiliano Allegri et Massara serait extrêmement importante pour la suite du dossier. Les deux ont en effet joué ensemble à Pescara lorsqu’ils étaient joueurs et seraient très heureux de se retrouver des années après, du côté de la Juventus.