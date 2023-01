Le PSG vient de boucler une grosse opération... Et en a une autre en tête

Arnaud De Kanel

Durant le mercato hivernal, le PSG ne devrait pas se montrer très actif. En revanche, Luis Campos compte en profiter pour prolonger les contrats de plusieurs stars. Pour Marco Verratti, c'est bouclé. Désormais, le PSG veut finaliser la prolongation de Lionel Messi. Les derniers indices laissent à penser que Luis Campos devrait arriver à ses fins avec la Pulga.

Dans le viseur du fair-play financier, le PSG va se faire très petit durant le mercato hivernal. Luis Campos est donc attendu au tournant pour finaliser les prolongations de contrat de Marquinhos, Sergio Ramos et encore Lionel Messi. Le conseiller sportif du PSG est lancé puisqu'il vient tout juste de régler la situation contractuelle de Marco Verratti.

Verratti prolonge avec le PSG

La Coupe du monde a permis à Luis Campos de travailler en sous-marin et de boucler la prolongation de Marco Verratti. Le milieu de terrain italien est désormais lié jusqu'en 2026 avec le club de la capitale et il ne cache pas sa fierté. « C’est une immense fierté de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain. Cela fait plus de 10 ans, que je suis arrivé à Paris, dans cette ville que je considère comme ma deuxième maison. J’ai toujours reçu beaucoup de soutien de la part du club et des supporters depuis mes débuts et j’en suis très reconnaissant. Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s’écrire ici. J’espère gagner encore beaucoup de trophées avec le maillot rouge et bleu » a-t-il déclaré sur le site internet du PSG.

Place au dossier Messi !