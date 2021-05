Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut déjà s’attendre à des changements pour cet été !

Publié le 10 mai 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a probablement perdu très gros la semaine passée entre l’élimination en Ligue des Champions et sa défaite à Rennes en championnat, le discours affiché en interne semble très clair : il faudra apporter du changement au cours du mercato estival. Les hautes instances du club, depuis le Qatar, sont prévenues…

Le PSG vit une période difficile dans le sprint final de cette saison 2020-2021 ! Après son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions mardi dernier sur la pelouse de Manchester City (défaite 0-2, 1-2 à l’aller), le club francilien avait un rendez-vous décisif dimanche à Rennes pour rester au contact du LOSC en tête de la Ligue 1. Mais en concédant un triste match nul en Bretagne (1-1), le PSG a probablement dit adieu à ses chances de remporter le championnat, avec quatre points de retard sur les nordistes à deux journées de la fin. Dans le même temps, la direction du club s’active plus que jamais en coulisses avec les prolongations de Neymar et de Julian Draxler, et le mercato estival promet déjà d’être agité pour le PSG.

Pochettino réclame du changement

Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien, s’est montré très clair à ce sujet. Interrogé en conférence de presse dimanche soir après la rencontre, il a fait passer un message pour le moins direct à la direction du PSG en expliquant qu’il souhaitait du changement cet été au club : « Si le titre est perdu ce soir ? En football, tout peut se passer. On est bien sûr déçus, mais il faut donner du crédit à Rennes, qui est une très bonne équipe et a réussi un vrai bon match. Ce n’est pas un problème de qualité ou d’attitude. On n’a pas été meilleurs que Rennes pendant les 90 minutes et on n’a donc pas mérité la victoire (…) Concernant l’élimination en C1, dans un club comme le nôtre, cela ne doit pas avoir d’influence non plus. Si c’est le cas, on devra se pencher sur le problème à l’avenir. C’est une saison avec beaucoup de hauts et de bas. Il y aura des décisions à prendre pour améliorer l’équipe en vue de la saison prochaine », a indinqué Pochettino. Le Qatar devra donc sérieusement se pencher sur la question de l’effectif dans les semaines à venir, d’autant que l’entraîneur argentin du PSG n’a pas été le seul à faire passer le message.

« Commencer à parler pour le saison prochaine »