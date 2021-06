Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar passe à l’action pour remplacer Leonardo !

Publié le 3 juin 2021 à 22h45 par La rédaction

Alors que les rumeurs font état d'un possible départ de Mauricio Pochettino, c'est finalement Leonardo qui pourrait faire ses valises. Et en coulisse, cela s'activerait pour la succession du Brésilien.

Le PSG va cet été, devoir traiter plusieurs chantiers et améliorer un effectif qui a semblé trop court cette année pour aller au bout en Ligue des Champions. Du boulot donc pour la direction parisienne, qui pourrait être dotée d’une enveloppe XXL en provenance du Qatar cet été. Les supporters parisiens pourraient donc s’attendre à un mercato exceptionnel, et certaines rumeurs autour d’Achraf Hakimi ou encore Theo Hernandez sont déjà apparues. Cependant, un autre problème est venu s’ajouter au PSG, celui du coach Mauricio Pochettino, qui aurait déjà des envies d’ailleurs. A moins que cela ne soit Leonardo qui s'en aille ?

Le PSG pourrait remplacer Leonardo