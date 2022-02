Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar passe à l'action pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 février 2022 à 12h00 par A.M.

Toujours en fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé n'a visiblement toujours pas tranché pour son avenir, et les Parisiens continuent leur forcing pour le prolonger.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé fait grandement parler de lui pour son avenir. Et pour cause, l'attaquant du PSG est la priorité du Real Madrid en vue de l'été prochain, et son but face au club merengue mardi soir ne change rien à la situation. « C'est un rêve d'avoir tous ces gens qui scandent mon nom comme ça. C'était un objectif très important. Je sais que je joue pour l'une des meilleures équipes du monde. Je vais tout donner pour le reste de la saison. Je n'ai pas décidé de mon avenir. Ce qui s'est passé ce soir n'influencera pas mon avenir », confiait-il après le match au micro de Movistar . Et le PSG n'a pas renoncé à l'idée de le prolonger.

Les discussions se poursuivent pour la prolongation de Mbappé