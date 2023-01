Mercato - PSG : Le Qatar l’a lâché, il affiche sa détresse

Guillaume de Saint Sauveur

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin dernier, Angel Di Maria avait multiplié les appels du pied afin de prolonger, mais le Qatar ne l’a pas écouté. L’attaquant argentin s’est donc engagé libre avec la Juventus Turin qui traverse actuellement une grosse période de turbulence, et Di Maria ne cache pas son désarroi.

Ce n’est un secret pour personne, Angel Di Maria (34 ans) souhaitait prolonger son contrat avec le PSG la saison passée : « Je voulais rester au PSG. J’avais un contrat pour deux ans. Le premier, je l’ai joué, pour le deuxième les deux parties devaient être d’accord À partir de janvier, j’ai dit au club que mon idée était de rester et ils m’ont dit qu’ils devaient voir ce qui allait se passer. C’est possible que l’élimination contre le Real Madrid et tout le bordel qu’il y a eu aient joué en ma défaveur », a-t-il confié en juin dernier à TyC Sports , regrettant donc que le PSG n’ait pas décidé de le conserver. Et Di Maria s’est donc engagé par la suite avec la Juventus Turin.

La Juve en pleine crise

Seulement voilà, le club bianconero vient de se voir infliger un retrait de 15 points au classement de Serie A dans l’affaire des transferts douteux, ce qui plombe donc le projet sportif pour cette saison puisque la Juventus pointe désormais à la 9e place du championnat. Et forcément, cette situation impact le moral des troupes et notamment de l’ancien numéro 11 du PSG.

Di Maria a quitté le PSG pour la Juve « au pire moment »