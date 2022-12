Mercato - PSG : Le Qatar gère une bombe en interne, les solutions sont révélées

Thomas Bourseau

Le PSG ne semblait pas s’y attendre, mais Jean-Claude Blanc ne sera plus le directeur général du Paris Saint-Germain à compter de la fin de la saison, lui qui a décidé de rejoindre INEOS en février prochain. Un départ surprise que le PSG souhaiterait combler par l’une des cinq options prises en considération. Explications.

Il semble que pour une fois, ou plutôt la première depuis le départ de Carlo Ancelotti à l’été 2013, que le PSG n’était pas préparé à un départ au sein de son organigramme. Et pourtant, Jean-Claude Blanc a pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le groupe INEOS en février prochain. L’Équipe révèle dans ses colonnes du jour ce samedi que le désormais futur-ex directeur général délégué du PSG n’avait pas prévenu en amont ses collègues ni sa hiérarchie de son départ.

Le Qatar n’était pas préparé au départ de Jean-Claude Blanc, un intérim prévu

En effet, le quotidien sportif affirme que le club du Paris Saint-Germain n’aurait pas été mis au parfum du départ de Jean-Claude Blanc. Et pour preuve, L’Équipe explique que le PSG et Blanc auraient convenu que ce dernier assurera un intérim jusqu’à la fin de la saison afin d’effectuer une passation de pouvoir avec son successeur qui, selon l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi, ne devrait pas être nommé de sitôt, mais plutôt vers le 9 avril prochain à Pâques. Preuve une fois de plus que ce départ n’était pas programmé dans les plans de QSI. Mais qui donc le président du PSG et les hauts dirigeants du club de la capitale choisiront-ils pour succéder à Jean-Claude Blanc ?

Une solution en interne ?

À ce jour, il y aurait plusieurs noms qui circuleraient en interne pour ce qui est de la succession de Jean-Claude Blanc. L’Équipe fait savoir qu’il ne faudrait pas écarter l’option d’une piste étrangère, bien que le fait que cette dernière parle français soit un véritable plus dans l’esprit des dirigeants parisiens. Une solution interne serait prise en considération avec Victoriano Melero : secrétaire général du PSG où il suit les relations avec les instances du football et le fair-play financier.

Trois pistes plus ou moins externes au PSG et à QSI

Cependant, bien que l’option Victoriano Melero soit étudiée, en interne, il se dirait selon L’Équipe que le remplaçant de Jean-Claude Blanc ne serait pas encore au sein du club. Trois autres pistes sembleraient être explorées à ce jour avec Benjamin Morel, Sophie Jordan et Benoît Rousseau. Le premier cité est l’ex-vice-président Europe de la NBA et occupe actuellement la position de patron du Tournoi des Six Nations en rugby. Pour ce qui est de Sophie Jordan, elle serait encore proche du président Nasser Al-Khelaïfi puisqu’elle en a été l’avocate et qu’elle siège encore à ce jour au conseil d’administration de QSI ainsi que du Paris Saint-Germain. De plus, le fait de nommer une femme à une position majeure du PSG serait un signal conséquent envoyé par le club sur le plan paritaire. Pour Benoît Rousseau, il faisait partie du projet de rachat de QSI du PSG en 2011 avant de prendre par intérim la présidence du club de la capitale avant de laisser sa place à Nasser Al-Khelaïfi.

Ivan Gazidis, la piste clinquante ?