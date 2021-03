Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar fixe un ultimatum à Kylian Mbappé !

Publié le 23 mars 2021 à 10h45 par A.M.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin 2022, le PSG commence à s'impatienter et aurait demandé à son attaquant une réponse définitive au retour de la trêve internationale.

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, si le Champion du monde ne prolonge pas son contrat, qui court actuellement jusqu'en juin 2022, le PSG sera contraint de le vendre dès cet été afin d'éviter un départ libre dans un an. Par conséquent, le temps presse puisque ce dossier conditionnera en grande partie le mercato estival du club parisien. Leonardo ne manquait pas d'ailleurs de rappeler récemment que « comme on a dit, on va arriver à un moment où cela sera plus clair pour son futur . »

Le PSG veut une réponse après la trêve