PSG : Le Qatar est tranquille pour l’avenir de cette star

Publié le 5 août 2022 à 01h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma est considéré comme l’un des gardiens les plus prometteurs du monde, d’autant qu’il a remporté l’Euro 2021 avec la sélection italienne. Et l’ancien portier du Milan AC se dit très heureux à Paris, où il entend continuer sa carrière encore longtemps.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC et auteur dans la foulée d’un Euro XXL avec la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma s’était donc engagé libre avec le PSG il y a un an. Un sacré coup de la part de Leonardo sur le marché des transferts, d’autant que le gardien transalpin n’est âgé que de 23 ans. Et il semble déjà se projetter encore de longues années avec le PSG…

Interrogé par Sky Italia mercredi, Gianluigi Donnarumma a dégagé une tendance claire pour son avenir au PSG avec un contrat qui court jusqu’en 2026 : « Je me sens vraiment à la maison ici, je me sens vraiment bien. Ce club est incroyable, vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est une famille et je suis heureux d'être ici, je veux rester ici aussi longtemps que possible et écrire l'histoire de ce club », a indiqué Donnarumma.

Un discours d’autant plus serein que contrairement à l’an passé, Gianluigi Donnarumma été conforté dans un rôle de numéro 1 indiscutable dans la hiérarchie des gardiens du PSG, et ne sera donc plus mis en alternance avec Keylor Navas.