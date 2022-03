Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est tranquille avec cette recrue XXL !

Publié le 9 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Recruté l’été dernier par le PSG pour plus de 65M€, Achraf Hakimi semble très épanoui dans la capitale et dégage une tendance claire pour son avenir.

En plus des arrivées en fanfare de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi qui ont été recrutés libre l’été dernier, le PSG a également sorti le chéquier pour déloger Achraf Hakimi de l’Inter Milan. Le latéral droit marocain, acheté plus de 65M€ par le Qatar, est donc la recrue la plus onéreuse du dernier mercato estival du PSG. Et dans un entretien récemment accordé au Parisien, Hakimi a indiqué qu’il se projetait à long-terme dans la capitale et dans ce nouveau projet.

« Je me sens heureux ici »