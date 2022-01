Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible message de Wenger sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 23 janvier 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Zlatan Ibrahimovic et Arsène Wenger se sont prononcés sur le dossier qui occupe le PSG, celui qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé. Et les discours sont loin d'être rassurants pour le club parisien.

Auteur de 19 buts cette saison, Kylian Mbappé sera assurément l’un des acteurs du prochain mercato estival. Et pour cause, son contrat expire en juin prochain. Pour l’heure, le joueur refuse de s’exprimer sur son avenir au PSG et préfère se concentrer sur la deuxième partie de saison du club parisien. Mais une tendance claire se dessine dans ce dossier. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 6 janvier dernier, Kylian Mbappé est de plus en plus proche du Real Madrid. Le champion du monde 2018 a un accord de principe avec la formation espagnole et se dirige vers un départ, libre, à la fin de la saison. Les dirigeants du PSG refusent de baisser les bras. Dernièrement, les responsables ont repris les négociations avec l’entourage de Kylian Mbappé pour évoquer une prolongation de courte durée. Les discussions se poursuivent en coulisses, mais le Real Madrid se montre toujours aussi confiant. Ce feuilleton est suivi par de nombreux joueurs, mais aussi par plusieurs observateurs du football.

Ibrahimovic a conseillé à Mbappé de rejoindre le Real Madrid

Ancien joueur du PSG, Zlatan Ibrahimovic a pris position pour l’avenir de Kylian Mbappé. « Si Kylian Mbappé doit vraiment aller au Real Madrid, comme je le lui ai conseillé dans le livre ? Il n'y a que Kylian qui puisse répondre à cette question. Cela dépend de ce qu'il veut, ce qu'il pense. Moi, j'y serais allé. Mais si je suis le PSG, j'essaierais de le retenir. C'est lui qui décidera. Le PSG veut le garder, évidemment, mais lui, est-ce qu'il veut rester ? Je pense aussi qu'il y a d'autres clubs qui le veulent : si tu es dirigeant, que tu as les moyens et que tu ne veux pas prendre Mbappé, tu t'es trompé de métier. Il m'a demandé, oui, et je lui ai dit : "À ta place, j'irais au Real". J'ai eu la chance de jouer dans différentes équipes, différents pays, avec différents champions, et c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai grandi. Jouer chez toi toute ta carrière, c'est plus facile, à mon avis. Alors que si tu fais ta valise et que tu vas dans d'autres jardins, c'est une aventure » a confié l’attaquant dans un entretien à L’Equipe . Dans les colonnes du JDD, l’international suédois en a remis une couche : « Est-ce que je conseille toujours à Mbappé de partir au Real Madrid ? Tout dépend de ce que Kylian veut et je ne le connais pas assez pour répondre à sa place. Si c’est une bonne décision (de s’en aller), ça sera génial pour lui, pas pour Paris. Garder Kylian, ça serait génial pour le PSG, mais alors il faudrait demander à Kylian si ça serait génial de rester ».

« Plus ça dure, plus c’est difficile »