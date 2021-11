Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar avait un énorme plan pour Carlo Ancelotti !

Publié le 10 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Même s’il avait été dans un premier temps maintenu sur le banc du PSG par l’émir du Qatar en 2011, Antoine Kombouaré s’est en réalité rendu compte que le club de la capitale avait bouclé la nomination de Carlo Ancelotti depuis des mois.

Lors du rachat du PSG par le Qatar à l’été 2011, Antoine Kombouaré avait été convoqué à Doha pour se voir signifier son maintien en place. Mais six mois plus tard, et malgré des bons résultats, le Kanak avait été limogé pour faire place à Carlo Ancelotti sur le banc du PSG. Et dans un entretien sur le blog de Pierre Ménès à ce sujet, Kombouaré n’a pas hésité à pointer du doigt les méthodes mises en place…

« J’ai compris qu’ils étaient en train de préparer l’arrivée d’Ancelotti »