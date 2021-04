Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar aurait donné une consigne fracassante pour le FC Barcelone !

Publié le 8 avril 2021 à 11h45 par T.M.

Par le passé, le FC Barcelone a essayé à plusieurs reprises de faire affaire avec le PSG en vain. Des réponses ont d’ailleurs été apportées à ce sujet.

En 2017, le PSG a joué un très vilain tour au FC Barcelone en s’offrant Neymar. Et si le club catalan a voulu en faire de même, il n’a jamais réussi. Que ce soit avec Neymar en 2019, avec Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti ou encore Adrien Rabiot, les Blaugrana se sont toujours heurtés à un mur lors des négociations avec le PSG. Cela s’est d’ailleurs vérifié lors du feuilleton avec la star brésilienne il y a un peu plus de deux ans maintenant quand le club de la capitale ne faisait que réclamer plus au Barça. Mais pourquoi ? Ce jeudi, Mundo Deportivo explique la raison.

Le Qatar ne veut faire aucun cadeau !

A en croire le média ibérique, si le PSG ne veut pas faire affaire avec le FC Barcelone, cela viendrait directement du Qatar. En effet, chez les hautes sphères du club parisien, on aurait fait passer la consigne de ne faire aucun cadeau aux Blaugrana, estimant avoir déjà assez aidé avec le sponsoring maillot, qui n’aura au final rapporté que de nombreuses critiques au Qatar. Par conséquent, les Qataris auraient pris cette décision radicale avec le Barça, qui n’auraient donc quasiment aucune chance de s’offrir un joueur du PSG.