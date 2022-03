Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar active un plan B à Ousmane Dembélé !

Publié le 25 mars 2022 à 16h10 par A.M.

En quête d'un nouvel ailier pour remplacer Angel Di Maria l'été prochain, le PSG s'intéresserait désormais à Pedro Neto (22 ans) qui évolue à Wolverhampton.

L'été prochain, le PSG devrait s'activer pour renouveler son effectif et plusieurs joueurs pourraient arriver, notamment dans le secteur offensif. Et pour cause, le départ d'Angel Di Maria en fin de saison se confirme, puisque le PSG n'a visiblement pas l'intention d'étendre son bail qui s'achève en juin prochain. Par conséquent, un nouvel ailier pourrait débarquer pour succéder au Fideo et le nom d'Ousmane Dembélé revient avec insistance ces derniers jours puisque le contrat de l'ancien Rennais s'achève le 30 juin au FC Barcelone.

Le PSG s'intéresse à Pedro Neto